Suriye’de tansiyon yükseldi! Esad: Dostlarımızla düşmanları yeneceğiz

El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün öncülüğünde, Halep’in büyük kısmının ele geçirildiği bildirilirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı bir askeri darbe gerçekleştirildiği ve Esad’ın Suriye’den kaçarak Rusya’ya sığındığı iddiaları gündeme geldi.

"Suriye'ye her türlü desteği vermeye hazırız"

Esad, Irak Başbakanı es-Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparken Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Esad-es-Sudani görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, son gelişmeleri, terörle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğini ve bir dizi uluslararası konuyu ele aldı. Irak Başbakanı görüşmede, Suriye ve Irak’ın güvenliğinin bir bütün olduğunu vurgulayarak, terör ve diğer tüm örgütlerle mücadelede Suriye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Irak’ın Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin "Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suriye'deki son gelişmeleri ve bir dizi bölgesel dosyayı ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Esad telefon görüşmesinde, Suriye'nin tüm teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini, müttefikleri ve dostlarının yardımıyla terör saldırıları ne kadar yoğun olursa olsun onları yenilgiye uğratmaya ve ortadan kaldırmaya muktedir olduğunu vurguladı. Şeyh Muhammed bin Zayed, ülkesinin terörle mücadele, egemenlik, toprak bütünlüğü ve istikrarın korunması konularında Suriye'ye verdiği desteği teyit etti." dedi.