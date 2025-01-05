Suriye'de tarihi atama: Suveyda’ya ilk kadın vali

Suriye'nin güneyindeki Suveyda vilayetinde, yeni yönetim tarafından Muhsine el-Muhaysavi vali olarak görevlendirildi.

Suveyda’daki sivil hareket aktivistlerinden Eyhem eş-Şufi, Alman Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Muhsine el-Muhaysavi’nin vali olarak atanması, halk hareketinin bu göreve aday gösterme kararının doğal bir sonucudur” ifadelerini kullandı. Karar, ülkede yönetimdeki cinsiyet eşitliği konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

"Hareketine ve katılım konusundaki kararlılığına devam etti"

Şufi, el-Muhaysavi’nin Suveyda’da emlak bankası müdürlüğü görevini yürüttüğünü ve ilde denetim ve teftiş biriminde çalıştığını belirtti.

Eş-Şufi, “Muhsine el-Muhaysavi, Suveyda’daki barışçıl harekete katılan ilk kadınlardan biridir ve sürekli olarak Keramet Meydanı’nda yer alır. Eski rejim tarafından rahatsız edilmesine rağmen, hareketine ve katılım konusundaki kararlılığına devam etti” diye ekledi.

Muhsine el-Muhaysavi, 1970 yılında Suveyda vilayetine bağlı Lebine köyünde doğdu. Dürzi toplumuna mensup olan el-Muhaysavi, Şam Üniversitesi’nden ekonomi ve ticaret alanında lisans diplomasına sahiptir.