Suriye’de yeni dönem başlıyor

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. BM’nin “terör örgütleri” listesindeki Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif grupların Humus'un ardından başkent Şam'a da girmesiyle rejim çöktü.

Muhalifler, televizyondan yayınlanan bildiride "Esad rejimini devirdikleri ve Şam'ı kurtardıklarını" duyurdu. İddialara göre Devlet Başkanı Beşar Esad da başkent Şam'dan kaçtı. Suriye'deki muhalif koalisyonu, "Suriye devrimi onlarca yıllık zulüm ve baskıyı kırdı, 'Büyük Suriye' için yeni bir doğum yarattı" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin Suriye’deki olağanüstü durumu yakından takip ettiği ve sahadaki yerel ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olduğu bildirildi. Pentagon açıklamasında Suriye'deki tüm tarafların sivilleri koruması gerektiği vurgulanırken, "Güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için bölge ülkeleriyle temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası basında en büyük kaybedenlerin Rusya ve İran olduğu yazıldı. Esad’ın en büyük müttefiklerinden Rusya, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Esad ülkeyi terk etti. Suriye’deki Rus üslerinde yüksek alarm durumu ilan edildi” ifadelerine yer verdi. Rusya’da üst düzey bir milletvekili "Suriyeliler topyekün iç savaşla kendileri mücadele etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çin, Suriye'deki durumu yakından izlemektedir. Ülkenin en kısa zamanda istikrara dönmesini umuyoruz" denildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Esad yönetiminin düşmesinin İsrail'in İran ve Hizbullah'a indirdiği darbelerin doğrudan bir sonucu olduğunu ileri sürdü. Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG’nin 2016 yılında işgal ettiği Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına alan SMO kentin örgütün elinden alınması için hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı. 1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

HAKAN FİDAN: SURİYELİLER ARTIK ÜLKELERİNE DÖNEBİLİR

Suriye halkının geleceğinin yeniden şekilleneceği konusunda ümidi olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bunun uluslararası toplumlar tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Esad'ın ülkeden ayrıldığını belirten Fidan, mültecilerin ülkelerine dönmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşa sürecine katkı sağlamak için gerekli adımları atacağını vurguladı. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşası için tüm kapasitesini kullanarak yeni yönetimle çalışmaya devam edeceğini belirten Fidan, "Tabii ki terör örgütleri konusunda endişeliyiz, bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla sürekli temastayız" dedi.

Fidan, geçiş döneminin dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "PKK ve DEAŞ'ın bu durumdan avantaj sağlamaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son birkaç aydır Esad ile iletişim kurmaya çalıştığını ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını belirtti.