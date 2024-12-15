Suriye'de yeni hedef PKK: Operasyon hazırlığı başladı

Suriye Geçiçi Hükümeti Savunma Bakanı Hamada, X'de yaptığı açıklamada, Suriye'nin doğusunda varlığını sürdüren terör örgütü PKK'ya operasyon sinyali verdi.

"Suriye devriminin sırtında PKK zehirli hançer"

Hamada, paylaşımında, "Terörist PKK partisi, geçtiğimiz yıllarda Suriye devriminin sırtında zehirli bir hançer oldu, bugün de Suriye için bir hançer. Suriye'nin doğu illerinde, Esad'ın suç okulunda yetişen terörist PKK partisinden kurtarılması yönünde yaygın halk talepleri var." paylaşımını yaptı.

Hamada, "Bu kişilerin ayrılıkçı projelerini ortadan kaldırmadıkça özgür Suriye güvenliğe kavuşamayacak." dedi.

HTŞ lideri Golani de, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını söylemişti.