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Suriye’de YPG için kritik gelişme: Fesih duyurusu çok yakında yapılacak

Suriye hükümeti ile YPG arasında varılan 29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü Ahmed el-Hilali, YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Suriye’de YPG için kritik gelişme: Fesih duyurusu çok yakında yapılacak
Takip Et

29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Hilali, Syria TV'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını söyleyen Hilali, "Geçtiğimiz dönemde, yargı dosyası dahil olmak üzere çeşitli zorlukların ele alınması için çalışmalar yürüttük" dedi.

Süreç ileri aşamaya ulaştı

Hilali, YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyonu sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti.

Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını dile getiren Hilali, sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerleme kaydettiklerinin altını çizdi.

Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

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