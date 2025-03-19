  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye'deki iç savaşın elektrik şebekesine maliyeti 35 milyar dolar!
Takip Et

Suriye'deki iç savaşın elektrik şebekesine maliyeti 35 milyar dolar!

Suriye Elektrik Bakanı Ömer Şakruk, yaklaşık 14 yıl süren iç savaşta elektrik altyapısının büyük hasar gördüğünü ve bunun maliyetinin 35 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'deki iç savaşın elektrik şebekesine maliyeti 35 milyar dolar!
Takip Et

Elektrik Bakanı Şakruk, Suriye'deki elektrik altyapısının durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şakruk, göreve başladıklarında yok edilmiş bir altyapı teslim aldıklarını ve hanelere günde en fazla 2 saat elektrik sağlayabildiklerini ve bu durumu değiştirmek için adımlar attıklarını söyledi.

Bakanlığın ramazanda bazı elektrik santrallerini onararak hizmete açtığını belirten Şakruk, yakıt temini ile de elektrik hizmetinin eskiye kıyasla daha iyi duruma geldiğini kaydetti.

"Elektriği 2 saatten 8 saate çıkarmaya çalışıyoruz"

Şakruk, "Elektriği 2 saatten 8 saate çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an elektriği gün boyu sağlayamıyoruz. Çünkü bunun için günde 23 milyon metreküp gaz ve 5 bin ton yakıt gerektiriyor." dedi.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgede bulunan petrol ve doğal gazın kullanılması halinde ise elektrik hizmetinin iyileşeceğine vurgu yapan Şakruk, ülkedeki tüm elektrik hatlarının onarımı için planlar hazırladıklarını, hırsızlık olaylarının bu onarım çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Şakruk, tüm zorluklara rağmen bazı hatları hizmete hazır hale getirdiklerini vurgulayarak, sanayi kentlerine 24 saat elektrik sağlamak için plan hazırladıklarını anlattı.

24 saat elektrik sağlamanın, mevcut yakıt ile hazır istasyonlarla bağlantılı olduğunu aktaran Şakruk, halihazırda gaz ve yakıt temin edilse bile yeterli sayıda hazır istasyonun olmadığını ifade etti.

Şakruk, Suriye'nin genelinde birinci yılda güneş ve rüzgar enerji projelerinden 1000 megavat elektrik almayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni elektrik tarifeleri için hükümete rapor sunulduğunu söyleyen Şakruk, elektrik konusunda adil dağıtımın bakanlığın önceliklerinden olduğunu kaydetti.

İç savaşın şebekeye maliyeti 35 milyar dolar

Yaklaşık 14 yıl süren savaş boyunca elektrik altyapısının 35 milyar dolar hasar gördüğünü ifade eden Şakruk, şebekenin onarımı ve gelişimi için 5 yıllık plan hazırladıklarını aktardı.

Şakruk, 2030'a kadar öngörülen planın gerçekleşmesi için bakanlığın 39 milyar dolara ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Rusya: Putin ile Trump birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyorRusya: Putin ile Trump birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyorDünya
Zelenskiy: Bugün Trump ile görüşeceğimZelenskiy: Bugün Trump ile görüşeceğimDünya
Rusya duyurdu: Ukrayna, Krasnodar bölgesindeki enerji altyapı tesisine İHA saldırısı düzenlediRusya duyurdu: Ukrayna, Krasnodar bölgesindeki enerji altyapı tesisine İHA saldırısı düzenlediEkonomi

 

Dünya
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucevic istifa etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucevic istifa etti
BM: Rus ve Ukraynalı askerler karşılıklı savaş suçu işledi
BM: Rus ve Ukraynalı askerler karşılıklı savaş suçu işledi
Rusya: Putin ile Trump birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyor
Rusya: Putin ile Trump birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyor
Zelenskiy: Bugün Trump ile görüşeceğim
Zelenskiy: Bugün Trump ile görüşeceğim
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim
Lübnan, Suriye sınırında çatışmaların yaşandığı bölgeye girdi
Lübnan, Suriye sınırında çatışmaların yaşandığı bölgeye girdi