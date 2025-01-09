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Suriye'den ABD'ye çağrı: Yaptırımları tamamen kaldırın

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması talebinde bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Suriye'den ABD'ye çağrı: Yaptırımları tamamen kaldırın
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Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmesi için açıklama yapıldı. Açıklamada, yaptırımların Esed rejiminin devrilmesiyle geçerliliğini yitirdiği ve artık Suriye halkını olumsuz etkilediği ifade edildi.

Suriye'de istikrar ve refahın sağlanabilmesi için söz konusu yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısı yapıldı. Açıklamada, yeni yönetimin, ABD'nin ülkeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

6 ay süreli muafiyet sağlanmıştı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirmişti.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisansla Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin de kapsama alındığı ticari olmayan kişisel para hareketlerine 7 Temmuz'a kadar izin verilmişti.

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