  3. Suriye'den Haseke açıklaması: Katliam iddialarına soruşturma başlatıldı
Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde terör örgütü YPG/SDG unsurları tarafından katliam gerçekleştirildiğine dair iddialar üzerine bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Haseke ilinde meydana geldiği bildirilen katliam haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" kaydedildi.