Suriye'den kaçan Esad'in başına ödül koydular!

Suriye'de 27 Kasım'da Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında patlak veren çatışmalar, bu sabah muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu. 13 yıl süren iç savaşın ardından yeni bir dönemin başladığı Suriye'de, 53 yıllık Esad rejimi sona erdi.

Silahlı muhalifler Suriye'de kontrolü tamamen ele geçirirken, Beşar Esad ülkeyi terk etti. Esad’in nerede olduğu ise henüz bilinmiyor. Bu gelişme üzerine harekete geçen muhalifler, Esad'in yakalanmasına yardımcı olacaklara 350 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.

13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından, Heyet Tahrir Eş-Şam liderliğindeki muhalif gruplar Humus’un ardından başkent Şam’a da girdi.

Başına ödül koydular

Esad, Şam’dan ayrıldı ve nereye gittiği henüz bilinmiyor. Ancak muhalifler, Esed’in yakalanmasına yardımcı olacaklara 10 milyon dolar (350 milyon TL) ödül vereceklerini duyurdu.

Ne olmuştu?

Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin batısında, 27 Kasım’da Esad rejimi ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım’da Halep’in büyük kısmını ele geçiren muhalif gruplar, aynı gün İdlib’de de hakimiyet sağlamıştı. 5 Aralık’ta Hama kent merkezini de rejim güçlerinden alan gruplar, Humus ilinde de ilerlemeye başlamıştı.

6 Aralık’ta, Ürdün sınırındaki Dera ilinde de operasyon başlatan muhalifler, il merkezini rejim güçlerinden almıştı. 7 Aralık’ta ise Suveyda ilinin tümü muhalif grupların kontrolüne geçmiş, aynı gün Kuneytra il merkezine de hakim olunmuştu. Şam’a açılan Humus ilinde de rejim karşıtı gruplar, 7 Aralık’ta kent merkezine girmişti. Aynı gün, başkentin güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri ise Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından geri çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, başkente hakim olmaya başladığında Esed rejimi, 8 Aralık sabahı başkentin tüm kontrolünü kaybetti. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu'nun 1 Aralık'ta Halep kırsalında PKK/YPG’ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu, Tel Rıfat ilçe merkezinin terörden kurtarılmasıyla sonuçlanmıştı.