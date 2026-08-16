  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye’den Rusya’ya 1,5 yıl sonra ilk uçuş gerçekleşti
Takip Et

Suriye’den Rusya’ya 1,5 yıl sonra ilk uçuş gerçekleşti

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na, bir buçuk yılı aşkın sürenin ardından Suriye'den ilk yolcu uçağı indi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Suriye’den Rusya’ya 1,5 yıl sonra ilk uçuş gerçekleşti
Takip Et

Suriye'nin başkenti Şam'dan Syrian Airlines'a ait Airbus A320 tipi uçak, yerel saatle 02.14'te havalandı ve Şeremetyevo Havalimanı'na 06.44'te iniş yaptı. Moskova'dan da Şam'a uçuş gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Geçen yılın ocak ayından bu yana Rusya ile Suriye arasındaki karşılıklı hava ulaşımı askıya alınmıştı.

WP: ABD'nin Körfez müttefikleri arasında Trump'a karşı hayal kırıklığı artıyorWP: ABD'nin Körfez müttefikleri arasında Trump'a karşı hayal kırıklığı artıyorDünya
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
İran’dan Trump’a imalı mesaj: “Kendisini bir gün yemek kamyonunda saklanırken bulabilir”İran’dan Trump’a imalı mesaj: “Kendisini bir gün yemek kamyonunda saklanırken bulabilir”Dünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 16 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 16 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi