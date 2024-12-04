Suriyeli muhalifler, teröristlerin Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor

Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi.

AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, binaların metrelerce altına kazılan tünellerde, belirli aralıklara istiflenen varillere, elektrik kablolarına ve demir kapıların ardındaki yataklı odalara rastlandı.

Farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu.

Tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu gözlemlendi.

İlçenin insansız hava aracıyla (İHA) yukarıdan çekilen görüntülerinde, yıllardır teröristlerin işgalinde kalan Tel Rıfat'taki birçok evin bakımsızlıktan harabeye döndüğü de fark ediliyor.

Sivil yerleşimleri terör faaliyetleri için kullandı

YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.

Terör örgütü, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı.

Sivilleri kalkan yapan teröristler işgal ettiği bölgelerde genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tüneller kazıyor.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.