Suriyeliler Şam'a akın ediyor: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından binlerce Suriyeli, Şam'a dönmek için araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.
Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi. Ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.
Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler başkent Şam'a doğru yola çıktı. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Colani: Gelecek bizim
Suriye devlet televizyonu, HTŞ komutanı Colani'nin bildirisini yayınladı. Colani, "Geçmişe dönmek yok, 2011'de başlattığımız yolda ilerlemeye kararlıyız. Gelecek bizim." diye konuştu
Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı.
Muhaliflerden Suriyelilere çağrı
Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.
Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.
Muhalifler, tüm mahkumların serbest bırakılacağını duyurdu.