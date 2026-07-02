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Suriye'nin başkenti Şam'da kafede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi. Olay sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Suriye'nin başkenti Şam'da kafede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Suriye’nin başkenti Şam’ın en yoğun ve hareketli bölgelerinden biri olan El-Nasr Caddesi'ndeki Adalet Sarayı yakınlarında bulunan bir kafede patlama meydana geldi.

Suriye basını, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktararak, ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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