Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Suriye medyası Şam'ın Mezze bölgesinde patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar
Suriye resmi medyası, ülkenin başkenti Şam’da “güçlü bir patlama” sesi duyulduğunu bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre patlama, Şam’ın güneybatısındaki Mezzeh semtinde, El Rahman Camii yakınında meydana geldi. Patlamanın kaynağı ise henüz araştırılıyor.

Mezzeh semti, 2023’ten bu yana birçok kez İsrail hava saldırılarının hedefi olan ve Mezzeh Hava Üssü dahil olmak üzere birçok önemli askeri tesisin bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.

Bazı haber ajansları, patlamanın Şam’daki 86. Askeri Üs’e yönelik İsrail hava saldırısı olduğunu iddia ediyor. Ancak şu ana kadar patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

 

