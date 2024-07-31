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Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı: Bir bina vuruldu

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sayeda Zeinab bölgesinde patlamalar yaşandığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı: Bir bina vuruldu
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Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sayeda Zeinab bölgesinde patlamalar yaşandığı belirtildi. Saldırıda, mahalledeki bir binanın hedef alındığı kaydedildi. İsrail'in, bölgeye hava saldırısı düzenlemiş olabileceği söyleniyor.

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