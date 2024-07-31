Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı: Bir bina vuruldu
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sayeda Zeinab bölgesinde patlamalar yaşandığı belirtildi.
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Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sayeda Zeinab bölgesinde patlamalar yaşandığı belirtildi. Saldırıda, mahalledeki bir binanın hedef alındığı kaydedildi. İsrail'in, bölgeye hava saldırısı düzenlemiş olabileceği söyleniyor.
Devrim Muhafızları ve Şii milis güçleri hedef alınıyor
İsrail Hava Kuvvetleri, zaman zaman Suriye topraklarında, İran Devrim Muhafızları komutanlarını ve İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'yi hedef alıyor.
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