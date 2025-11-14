Suriye’nin güneyindeki Süveyda iline saldırılar gerçekleştirildi
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde kanun dışı silahlı grupların yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiği açıklandı.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynağı, kanun dışı silahlı grupların Süveyda kırsalındaki yerleşim yerlerine saldırdığını ifade etti.
Söz konusu kaynak, saldırıların Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topları ve ağır makineli silahlarla yapıldığını belirtti.
