  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye’nin güneyindeki Süveyda iline saldırılar gerçekleştirildi
Takip Et

Suriye’nin güneyindeki Süveyda iline saldırılar gerçekleştirildi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde kanun dışı silahlı grupların yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye’nin güneyindeki Süveyda iline saldırılar gerçekleştirildi
Takip Et

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynağı, kanun dışı silahlı grupların Süveyda kırsalındaki yerleşim yerlerine saldırdığını ifade etti.

Söz konusu kaynak, saldırıların Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topları ve ağır makineli silahlarla yapıldığını belirtti.

Gazze savaşının ardından Trump’tan Riyad ve İsrail’e yeni planGazze savaşının ardından Trump’tan Riyad ve İsrail’e yeni planDünya
Çin, mekik hasarı sonrası taykonotları ikinci personel mekiğiyle geri getiriyorÇin, mekik hasarı sonrası taykonotları ikinci personel mekiğiyle geri getiriyorDünya

 

Dünya
ABD Adalet Bakanlığı, California’da seçime ilişkin düzenlemeyi engellemek için dava açtı
ABD Adalet Bakanlığı, California’da seçime ilişkin düzenlemeyi engellemek için dava açtı
Pentagon’daki tabelalar ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirildi
Pentagon’daki tabelalar ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirildi
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Fon kesintileri Ajans'ın hizmetlerini tehdit ediyor
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Fon kesintileri Ajans'ın hizmetlerini tehdit ediyor
Gazze savaşının ardından Trump’tan Riyad ve İsrail’e yeni plan
Gazze savaşının ardından Trump’tan Riyad ve İsrail’e yeni plan
Çin, mekik hasarı sonrası taykonotları ikinci personel mekiğiyle geri getiriyor
Çin, mekik hasarı sonrası taykonotları ikinci personel mekiğiyle geri getiriyor
ABD, Irak'a 100 milyon dolarlık olası askeri iletişim sistemi satışını onayladı
ABD, Irak'a 100 milyon dolarlık olası askeri iletişim sistemi satışını onayladı