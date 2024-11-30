  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye'nin Humus iline hava saldırıları düzenlendi
Takip Et

Suriye'nin Humus iline hava saldırıları düzenlendi

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilinin batı kırsalında birden fazla noktaya, kimliği belirsiz hava araçları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırılarda Cubaniyye, Naem ve Huz bölgelerindeki köprü, karargah ve araç konvoyu hedef alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'nin Humus iline hava saldırıları düzenlendi
Takip Et

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un batı kırsalına yerel saatle 03.35 sularında 3 saldırı düzenledi.

Saldırılarda Cubaniyye, Naem ve Huz bölgelerindeki köprü, karargah ve araç konvoyu hedef alındı.

Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık vermeye çalıştığı belirtildi.

İran destekli grupların, söz konusu bölgeleri Suriye'den Lübnan'a askeri sevkiyat yapmak için kullandığı ifade ediliyor.

Çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti 

Kaynaklar, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

İsrail veya Esed rejiminden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rejime yakın hesaplar ise Humus'un batı kırsalında şiddetli patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybettiİsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybettiDünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'da ateşkes kapısını araladıUkrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'da ateşkes kapısını araladıDünya

 

Dünya
Muhalifler Halep'in büyük bölümünü ele geçirdi
Muhalifler Halep'in büyük bölümünü ele geçirdi
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'da ateşkes kapısını araladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'da ateşkes kapısını araladı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin davası, insanlığın en haklı davasıdır
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin davası, insanlığın en haklı davasıdır
Bir dönem Türkiye'de de oynadı: Türk futbolcu Almanya'da 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutuldu
Bir dönem Türkiye'de de oynadı: Türk futbolcu Almanya'da 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutuldu
Esad rejimi karşıtı gruplar Halep'in merkezine ulaştı
Esad rejimi karşıtı gruplar Halep'in merkezine ulaştı