Suriye'nin içlerine doğru ilerledi: İsrail'in işgal planı resmen onaylandı

Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi döneminin sona ermesinin ardından cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar ülkenin yönetimini ele geçirdi.

Bu gelişmenin ardından İsrail, işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nden içeriye askeri birliklerini sokarak ülke içinde kritik tepeleri ele geçirdi. İsrail Ordusu, Şam'a 25 kilometre kadar yaklaşırken herhangi bir dirençle de karşılaşmamıştı.

İşgal bölgelerindeki yerleşimci sayısını artırma kararı

İsrail, Suriye'deki varlığını korumaya devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı. Reuters kaynakları İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığını kalıcılaştırmak amacıyla bir adım atarak bölgedeki yerleşimci sayısını artırma planının onaylandığını belirtti.

"Golan'ı güçlendirmek İsrail Devleti'ni güçlendirmektir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Golan'ı güçlendirmek İsrail Devleti'ni güçlendirmektir ve bu şu anda özellikle önemlidir. Ona tutunmaya ve yerleşmeye devam edeceğiz" dedi.

Kritik noktaları vurdu

İsrail Ordusu, kara harekatının yanı sıra Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Suriye genelinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.