Suriye'nin İdlib kentinde şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var

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Suriye'nin İdlib ilinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli patlama yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında meydana geldi. Güçlü patlamanın ardından bölgede hareketlilik yaşandı.

Bölgeye ambulanslar sevk edildi

Patlamanın hemen ardından çok sayıda ambulans olay yerine yönlendirildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye de patlamaya ilişkin haberinde, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

Şiddetli patlamaya neyin yol açtığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından bölgedeki gelişmeler takip edilirken, patlamanın nedenine ilişkin belirsizlik sürüyor.