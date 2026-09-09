Suriye'nin İdlib kentinde şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde güçlü bir patlama meydana geldi. Sarmada ilçesi yakınlarında yaşanan olayın nedeni henüz belirlenemezken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin İdlib ilinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli patlama yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında meydana geldi. Güçlü patlamanın ardından bölgede hareketlilik yaşandı.
Bölgeye ambulanslar sevk edildi
Patlamanın hemen ardından çok sayıda ambulans olay yerine yönlendirildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye de patlamaya ilişkin haberinde, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor
Şiddetli patlamaya neyin yol açtığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından bölgedeki gelişmeler takip edilirken, patlamanın nedenine ilişkin belirsizlik sürüyor.