Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama!

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.

İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

