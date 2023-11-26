Suriye'nin iki büyük havalimanı İsrail füzelerine hedef oldu

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail güçlerinin ülkenin iki ana uluslararası havalimanını füzelerle vurarak, devre dışı bıraktığını bildirdi.

Devlet medyası, hem Şam hem de Halep havalimanlarındaki pistlerin hasar gördüğünü ve uçuşların Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye şehrine yönlendirileceğini duyurdu.

Haberde, "Golan Tepeleri üzerinden Şam'da bazı askeri noktalarla havalimanı hedef alındı. Hava savunma sistemleri karşılık verip roketlerin çoğunu düşürdü" ifadelerine yer verildi.

İsrail ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Daha önce de savaşın harap ettiği Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere saldırmıştı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Suriye'nin Şam ve Halep havalimanları yalnızca sivil havacılığı yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda hem Suriye hem de Lübnan'da güçlü bir militan grup olan Hizbullah'a gönderilen İran silahlarının geçiş noktaları olduğu söylenen askeri üslere de ev sahipliği yapıyor.