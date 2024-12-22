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Suriye'nin ilk kadın üst düzey yöneticisi Ayşe Eldibs oldu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Ayşe Eldibs, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına atandı.

Haber Merkezi
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Suriye'nin ilk kadın üst düzey yöneticisi Ayşe Eldibs oldu
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Suriye Siyasi İşleri İdaresinden yapılan açıklamada, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Dibs'in getirildiği belirtildi.

Dibs, Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede kurulan yeni yönetimde seçilen üst düzey ilk kadın yetkili oldu.

Daha önce insani yardım alanında çalışmaları olan Dibs, sosyal medya hesabında, kendisini "kadınları ve insani çalışmaları geliştirme konularına yoğunlaşmış bir aktivist" olarak tanımlıyor.

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