  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye'nin Lazkiye ilinde devrik rejim güçlerine yönelik operasyonlar genişliyor
Takip Et

Suriye'nin Lazkiye ilinde devrik rejim güçlerine yönelik operasyonlar genişliyor

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri genişletiliyor. Suriye ordusu, takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'nin Lazkiye ilinde devrik rejim güçlerine yönelik operasyonlar genişliyor
Takip Et

Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek.

Ne olmuştu?

Silahını teslim etmek isteyenlere, en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı.

⁠Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurmuştu. Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang: Gazze, Filistinlilere aittirÇin Dışişleri Bakanı Vang: Gazze, Filistinlilere aittirDünya
UNRWA Komiseri: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları ikinci İntifada'dan bu yana en yıkıcısıUNRWA Komiseri: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları ikinci İntifada'dan bu yana en yıkıcısıDünya
Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine İsrail engeliFilistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine İsrail engeliDünya

 

Dünya
ABD'de mahkemeden Trump yönetiminin USAID ortaklarına ödeme yapması talimatı!
ABD'de mahkemeden Trump yönetiminin USAID ortaklarına ödeme yapması talimatı!
Gazze imar planı Türk müteahhitlerine umut verdi
Gazze imar planı Türk müteahhitlerine umut verdi
Çin Dışişleri Bakanı Vang: Gazze, Filistinlilere aittir
Çin Dışişleri Bakanı Vang: Gazze, Filistinlilere aittir
Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tahliye edildi
Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tahliye edildi
Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine İsrail engeli
Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine İsrail engeli
Dünyanın en güçlü uzay roketi olan Starship patladı! İşte o anlar...
Dünyanın en güçlü uzay roketi olan Starship patladı! İşte o anlar...