Suriye'nin Lazkiye kentinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Lazkiye'nin Nisibin ve Sükeriye köylerinde gün içinde arka arkaya üç yangın çıktı. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayılması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Lazkiye Sivil Savunma Sorumlusu Abdülbaki Keyyel, yangınların birkaç saat içinde kontrol altına alınmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Geniş alan ve patlamamış mühimmat müdahaleyi zorlaştırıyor

Keyyel, "Ancak bölgenin genişliği ve patlamamış mayınlar ile mühimmatların bulunması, ekiplerimizin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri." dedi.

En büyük yangının Sükeriye ve Reyhaniye köyleri yönünde, Türkmen Dağı bölgesinde çıktığını belirten Keyyel, "Bu yangın en karmaşık ve en geniş çaplı olanı. İdlib ve diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ve sivil savunma ekipleri tüm güçleriyle söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Lazkiye'deki tüm itfaiye personeli de seferber edildi." diye konuştu.