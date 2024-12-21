  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
Takip Et

Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu

Suriye devlet haber ajansı SANA, Askeri Operasyonlar Komutanlığı'nın Esad Hasan El Şibani'nin yeni dışişleri bakanı olarak atandığını aktardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
Takip Et

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden iki hafta sonra, yeni yönetim uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla dışişleri bakanını atadı.

Sputnik'in resmi Suriye haber ajansı SANA’dan derlediği habere göre Genel Komutanlık, Asaad Hasan El Şeybani'nin dışişleri bakanı olarak görevlendirdi.

Yeni yönetimden bir kaynak yaptığı açıklamada bu adımın “Suriye halkının barış ve istikrar getirecek uluslararası ilişkiler kurma arzusuna yanıt olarak atıldığını” ifade etti.

Yüksek lisansını Türkiye'de yaptı

Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldığı belirtilen Şeybani, halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Şüphelinin BBC röportajı ortaya çıktıAlmanya'da Noel pazarına saldırı: Şüphelinin BBC röportajı ortaya çıktıDünya

 

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Düşman yeni şartlar öne sürmeyi bırakırsa anlaşma yakınHamas'tan ateşkes açıklaması: Düşman yeni şartlar öne sürmeyi bırakırsa anlaşma yakınDünya

 

Dünya
Arnavutluk'tan TikTok adımı: En az 1 yıl yasaklama kararı aldı
Arnavutluk'tan TikTok adımı: En az 1 yıl yasaklama kararı aldı
Almanya'da Noel pazarına saldırı: Şüphelinin BBC röportajı ortaya çıktı
Almanya'da Noel pazarına saldırı: Şüphelinin BBC röportajı ortaya çıktı
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Düşman yeni şartlar öne sürmeyi bırakırsa anlaşma yakın
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Düşman yeni şartlar öne sürmeyi bırakırsa anlaşma yakın
Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için Meclis'e yürüdü
Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için Meclis'e yürüdü
Suriyeli lider Şera, ABD heyetiyle görüşmede ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi
Suriyeli lider Şera, ABD heyetiyle görüşmede ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi
Hollanda’dan en katı iltica önlemi: Sığınmacı sayısını sınırlamak için sert kurallar devreye alınıyor
Hollanda’dan en katı iltica önlemi: Sığınmacılar için sert kurallar devreye alınıyor