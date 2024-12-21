Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden iki hafta sonra, yeni yönetim uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla dışişleri bakanını atadı.

Sputnik'in resmi Suriye haber ajansı SANA’dan derlediği habere göre Genel Komutanlık, Asaad Hasan El Şeybani'nin dışişleri bakanı olarak görevlendirdi.

Yeni yönetimden bir kaynak yaptığı açıklamada bu adımın “Suriye halkının barış ve istikrar getirecek uluslararası ilişkiler kurma arzusuna yanıt olarak atıldığını” ifade etti.

Yüksek lisansını Türkiye'de yaptı

Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldığı belirtilen Şeybani, halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.