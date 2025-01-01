Suriye'nin yeni lideri 'Golani YPG ile görüştü' iddiası

Suriye'deki 13 yıllık iç savaşın ardından yönetimi ele geçiren HTŞ'nin, ülke içindeki silahlı gruplar ve uluslararası yetkililerle olan görüşmeleri sürerken, AFP'nin yayımladığı bir haber Türkiye'yi de doğrudan etkileyen gelişmeleri içeriyor.

"Görüşme olumlu geçti"

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yeni Suriye yönetiminden bir yetkili, Golani olarak bilinen Ahmet Şara'nın, geçtiğimiz pazartesi günü terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yetkilileri ile Şam'da bir araya geldiklerini ve yaptıkları görüşmenin de 'olumlu' geçtiğini ifade etti.

"Silahlar sadece devletin elinde olmalı"

Golani ile YPG arasında ilk temas bu görüşme ile gerçekleşmiş oldu. Golani, pazar günü Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, Suriye'deki Kürt güçlerinin de yeni orduya entegre edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Silahlar sadece devletin elinde olmalı. Silahlı olan ve savunma bakanlığına katılma yetkinliğinde olan herkesi memnuniyetle karşılayacağız" şeklinde konuşmuştu.