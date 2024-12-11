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Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu: İşte gereken bütçe

Muhaliflerin Şam’ı kontrol altına alması ve Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, Suriye’nin yeniden inşa sürecine yönelik senaryolar gündemin merkezine yerleşti. Yıllarca süren savaş nedeniyle altyapı, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ciddi zarar gördü. Uzmanlar, ülkenin toparlanmasının en az 10 yıl sürebileceğini ve bu süreç için gereken bütçenin 400 milyar doları aşabileceğini öngörüyor.

Haber Merkezi
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Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu: İşte gereken bütçe
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Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçe yüz milyarlarca doları bulabilir. Esad rejiminin sona ermesinin ardından gözler Suriye'nin yeniden toparlanması senaryolarına çevrildi. Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçe 400 milyar doları aşabilir.

Ülkedeki konutların yüzde 17,5'i yıkıldı

Vision of Humanity'nin verilerine göre iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, son çatışmalar hariç, ülkedeki konutların yüzde 17,5'i yıkıldı.
Tahminler, çatışmalardan kaynaklanan altyapı hasarının 118 milyar dolara yakın olduğunu gösteriyor.

Dünya Bankası raporuna göre ise petrol dışı ekonomi, altyapıların tahrip olması, yakıt ve elektriğe erişimin azalması, düşük iş güveni ve ticaretin aksaması nedeniyle yüzde 52 oranında küçüldü. Tarım ve kamu sektörünün ise reel olarak yüzde 40'tan fazla küçüldüğü tahmin ediliyor.

Milli gelirin yüzde 54'ü azaldı

Dünya Bankası'na göre 2021'de Suriye’nin milli geliri, 2010 yılına kıyasla yüzde 54 azalmış durumda. Ve nüfusun yüzde 69'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Ekonominin toparlanması için en az 10 yıla ihtiyaç var

Suriye ekonomisinin toparlanabilmek için en az 10 yıla ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Özellikle Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Çin, Türkiye ve uluslararası finans kuruluşlarının desteği önemli... Ancak bu desteğin ne ölçüde sağlanabileceği siyasi gelişmelere bağlı olacak.

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