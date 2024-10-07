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Suriye'ye göç eden Lübnanlılara 30 milyon dolarlık yardım yapılacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Lübnanlılara 30 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Suriye'ye göç eden Lübnanlılara 30 milyon dolarlık yardım yapılacak
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Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Suriye'ye göç eden siviller için acil yardım talimatı verdiği belirtildi.

Bin Zayid'in, Suriye'ye göç eden Lübnanlılar için 30 milyon dolar değerinde acil yardım talimatı verdiği ve bu adımın BAE'nin zor günler geçiren Lübnan'a destekleri kapsamında atıldığı ifade edildi.

Ayrıca Bin Zayid'in söz konusu yardımların yanı sıra Lübnan'a yardım taşıyacak 6 ek uçak seferi emri verdiği aktarıldı.

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