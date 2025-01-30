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Suriye'yi ilk ziyaret eden lider Katar emiri oldu

Katar Emiri Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Haber Merkezi
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Suriye'yi ilk ziyaret eden lider Katar emiri oldu
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından karşılandı. Katar Emiri Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara karşıladı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Esad rejiminin devrildiği Suriye'ye geldi. Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen Al Thani'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara karşıladı.

Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı. Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

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