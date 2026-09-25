Sürücü koltuğunun yeni sahibi yapay zeka: Uzmanlardan risk ve güvenlik uyarısı

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Ulaşım sektöründe insan faktörünü ortadan kaldırarak sürüş kontrolünü yazılım ve yapay zekaya emanet eden sistemler yaygınlaşmaya devam ediyor. Bilgisayarların doğrudan direksiyon başına geçtiği bu yeni dönemde, güvenlik testleri ve saha verileri kamuoyunun ve uzmanların gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Otonom sistemlerin yaygınlaşması riskleri tetikliyor

Şehir içi ve otoyol trafiğinde test edilen gelişmiş sürücü destek ve tam otonom sürüş mimarileri, beklenmeyen hava koşulları, karmaşık yaya hareketleri ve ani yol engelleri karşısında hala karar alma kısıtlılıkları barındırıyor. Uzmanlar, sistemlerin her türlü senaryoya yüzde yüz hazır olmadan ticari ve bireysel kullanımda genişletilmesinin güvenlik açıklarına davetiye çıkardığını belirtiyor.

Denetim ve standart çağrısı

Teknoloji şirketlerinin rekabetle sahaya sürdüğü otonom çözümlere karşı bağımsız denetim mekanizmalarının ve uluslararası güvenlik standartlarının acilen güncellenmesi gerektiği vurgulanıyor. Sürüş yetkisinin tamamen bilgisayarlara devredildiği geçiş sürecinde sorumluluk paylaşımı ve yasal altyapı eksiklikleri en temel risk başlıkları arasında gösteriliyor.