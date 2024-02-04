Sürücüleri üzecek plan oylamaya sunuluyor: SUV’ler için otopark ücreti katlanacak

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, şehrin zenginlerini ve şehir dışından gelen sürücüleri hedef alan otopark planını desteklediğini açıkladı. Eğer plan kabul edilirse, bir SUV için cadde üzeri otopark ücretleri Paris’in merkezinde saatte 18 Euro’ya, şehrin geri kalanında ise saatte 12 Euro’ya yükselecek.

Bu uygulama, daha ağır araçlar için geçerli olacak ve Paris sakinlerinin otopark ücretleri için geçerli olmayacak. Fransız demokrasisinin “krizde” olduğunu belirten Hidalgo, yeni park tarifelerinin SUV araçların varlığını azaltacağını ve kentte daha az araç olacağını öne sürdü.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, çevreci kampanyacılar, Paris’teki SUV’larla ilgili oylamaya yüksek katılım bekliyor. Şu ana kadar yapılan anketler, Paris sakinlerinin çoğunluğunun bu artışı desteklediğini gösteriyor.