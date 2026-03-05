Suudi Arabistan: 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale edildi
Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracına müdahale edildiğini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada ise el-Harec'in doğusunda 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale edilerek imha edildiği belirtildi.