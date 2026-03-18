Suudi Arabistan, 5 İHA ve 4 füzeyi engellediğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Hava savunma sistemlerince 5 İHA'nın düşürüldüğü belirtilen açıklamada, bunlardan birinin Riyad kentinde, 2'sinin ise ülkenin doğu bölgesinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ayrıca Riyad’daki büyükelçiliklerin bulunduğu Elçilikler Mahallesi'ne yaklaşmaya çalışan 2 İHA'nın da engellendiği aktarıldı.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

"Riyad'a atılan 4 balistik füze etkisiz hale getirildi"

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'a atılan 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'ı hedef alan 4 balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiği belirtildi.

Füzelerin engellenme operasyonu sonucunda başkentin çeşitli bölgelerine enkaz halinde düştüğü kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve yaralanma olmadığı aktarılan açıklamada, füzelerin kaynağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce de ülkenin doğu bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıklamıştı.