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Suudi Arabistan, 6 İranlıyı idam etti

Suudi Arabistan, ülkeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle 6 İran vatandaşını idam etti.

Haber Merkezi
AA
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Suudi Arabistan, 6 İranlıyı idam etti
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Casım Muhammed Şabani, Abdurrıza Yunus Tenkasiri, Halil Şehid Samri, Muhammed Cevat Abdulcelil, Mehdi Kenan Ganımi ve Hür Muhammed Şabani adlı İran vatandaşları ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışmışlardır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu zanlıların gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundukları ve idama çarptırıldıkları belirtildi.

Suudi Arabistan Krallığı tarafından söz konusu mahkeme kararının uygulanması talimatı verildiğine dikkat çekilen açıklamada, suçlu bulunan İran vatandaşlarının idam edildiği vurgulandı.

 İran’dan idamlara tepki

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud El-Anazi'yi çağırarak, kendisine bu infazlara karşı "güçlü ifadeler içeren bir protesto notası" verdi.

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