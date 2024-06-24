Suudi Arabistan açıkladı: Hacda ölenlerin sayısı 1301'e yükseldi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, El-İhbariyye, bu yıl hac ibadetini yerini getirmek üzere bulunan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bölgede "aşırı sıcak havanın" görüldüğünü belirten Celacel, hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklarda bulunan çok sayıda kişinin bundan etkilendiğini belirtti.

AA'nın aktardığına göre Suudi Bakan, hayatını kaybedenlerin sayısının 1301'e çıktığını ve bunların yüzde 83'ünün hac ibadeti için izninin olmadığını söyledi. Celacel, vefat eden kişilerin "güneş ışığı altında uzun mesafeler yürümeleri, ilerlemiş yaşta olmaları ve kronik rahatsızlıkları" sebebiyle sağlık durumlarının olumsuz etkilendiğini kaydetti.