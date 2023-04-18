Suudi Arabistan dışişleri bakanı Suriye'ye gidiyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ülkeye yapacağı ilk ziyaret kapsamında bugün Şam'a gidecek.
Suriye Enformasyon Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu ziyaret, Suriye'nin Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın iç savaşa yol açan protestolara yönelik sert müdahelesi nedeniyle Suriye'ye yönelik uygulanan bölgesel izolasyona resmen son verme yolunda atılmış önemli bir adım niteliğinde.
Suriye Dışişleri Bakanı Faisal Mekdad geçen hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.