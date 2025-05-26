Suudi Arabistan, Dünya Kupası öncesinde 73 yıllık alkol yasağını kaldırıyor

Suudi Arabistan'da 1952 yılından bu yana hem vatandaşların hem de yabancıların alkollü içecek tüketmesini yasaklayan bir alkol yasağı uygulanıyor.

saudimoments.com'a göre yeni düzenleme, beş yıldızlı oteller, üst düzey tatil köyleri, diplomatik bölgeler ve Neom, Sindalah Adası ve Kızıl Deniz Projesi gibi turizm noktaları da dâhil olmak üzere ülke çapında yaklaşık 600 yerde geçerli olacak.

Turist odaklı bölgelerde lisanslı alkol erişimi

İzin verilen mekanlarda bira, şarap ve elma şarabı servis edilmesine izin verilecek; ancak yüzde 20'den fazla alkol içeren içecekler kısıtlı olarak kalmaya devam edecek.

Alkol evlerde, kamuya açık alanlarda, perakende satış noktalarında ya da kişisel üretim için kullanılamayacak.

Yeni düzenleme, öncelikli olarak uluslararası ziyaretçilere ve yabancılara hizmet veren alanlarla sınırlı olacak.

Satışlar yalnızca yetkili ortamlarda, lisanslı servis personeli ve tanımlanmış prosedürlerle gerçekleşecek.

Düzenlemeye aykırı kullanımlar cezalandırılacak

Lisanslama sistemi, Suudi Arabistan'ın ekonomisini çeşitlendirme ve turizm, eğlence ve konaklama gibi sektörleri genişletme yönündeki ulusal girişimi olan Vizyon 2030'un bir parçası.

Yetkililer bu politikanın istihdam yaratılmasını desteklemesini ve özellikle konaklama ve etkinlik sektörlerine uluslararası yatırım çekmesini bekliyor.

Birçok küresel otel zinciri, yeni düzenlemelerin beklentisiyle operasyonel planlarını şimdiden ayarlamaya başladı.

Bununla birlikte, düzenleme ve gözetim merkezi bir odak noktası olmaya devam edecek ve kötüye kullanım veya uyumsuzluk cezalara tâbi olacaktır.

Hükûmet yetkililerine göre amaç, değişimi ülkenin kimliğini korurken ekonomik hedefleri de destekleyecek şekilde yönetmek.