Suudi Arabistan ile Japonya ortaklığını güçlendiriyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da, Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile bir araya geldi.

Bakan Falih, imzalanan anlaşmalar ve protokollerin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlayacağını, ortaklığı genişleteceğini söyledi.

Yapılan 26 anlaşma ve protokolün temiz enerji alanlarında yoğunlaştığını kaydeden Bakan Falih, bunların yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi, uzay, teknoloji, tarım, eğlence, yapay zeka gibi bir alanı kapsadığını söyledi.

Falih, "İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar gelecek dönemde ekonomik ortaklığı yeni düzeylere taşıyacaktır" dedi.

"Stratejik ortaklığın güçlendirilmesi hedefleniyor"

Japonya Başbakanı Kişida da Suudi Arabistan'a ziyaretinin stratejik ortaklığın güçlendirilmesini hedeflediğini belirterek, Riyad'ın Tokyo'nun önemli stratejik ortağı olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'da 110 Japon şirketinin bulunduğunu ifade eden Kişida, 2030 Vizyonu doğrultusunda Suudi Arabistan ile çalışacaklarının altını çizdi.

Öte yandan Kişida'nın ziyareti öncesinde Suudi Arabistan resmi haber ajansına konuşan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, ülkesinin Japonya'nın petrol ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladığını belirtti.

Bakan Bin Selman, yarım asırdan uzun bir süredir iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkinin sürdüğünü, ülkesinin çoğunluğu gaz ve petrokimya alanlarında olmak üzere Japonya'dan enerji alanında 3.2 milyar dolarlık alım yaptığını kaydetti.