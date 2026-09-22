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Suudi Arabistan ile Pakistan, karşılıklı vize muafiyeti için anlaştı

Suudi Arabistan ile Pakistan, diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine kısa süreli seyahatlerde karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan ile Pakistan, karşılıklı vize muafiyeti için anlaştı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler ile bölgesel meselelerin ele alındığı toplantıda, bölgesel krizlerin çözümü için sarf edilen diplomatik çabalar değerlendirildi.

İki bakan ayrıca Suudi Arabistan ile Pakistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine kısa süreli seyahatlerde karşılıklı vize muafiyeti sağlayan bir anlaşmaya imza attı.

Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki vize muafiyetinin, geçen ay yapılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan sonra gelmesi dikkati çekti.

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması" imzalanmıştı.

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