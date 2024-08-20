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Suudi Arabistan varlık fonu uçak satın alacak

Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu, kargo uçakları alımı için Boeing ve Airbus ile görüşüyor.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan varlık fonu uçak satın alacak
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Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu, Suudi Arabistan'ı bir lojistik merkez haline getirmeye çabaları çerçevesinde kurulacak yeni bir kargo havayolu için Boeing Co ve Airbus SE'den kargo uçakları almaya hazırlanıyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre, kargo taşımacılığı operasyonu bayrak taşıyıcı Saudia ve yeni kurulan Riyadh Air'e hizmet verecek.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Boeing 777 ve Airbus A350 kargo uçakları satın almak için hem uçak üreticileri hem de kiralayanlarla görüşmeler yürüttüğünü belirten kaynaklar, görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu söyledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, hava kargo sevkiyatları haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak art arda yedinci ayda yüzde 10 veya daha fazla büyüme kaydetti. Sevkiyatlar, rekor bir yıl olan 2021'deki seviyeleri aşma yolunda ilerliyor.

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