Suudi Arabistan ve Çin'in temiz çelik kardeşliği

HİLAL SARI

Dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin ve dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan çelik sektörünün emisyonlarını azaltmak için güçlerini birleştiriyor. Son aylarda milyarlarca dolarlık enerji anlaşmaları imzalayan Pekin ve Riyad şimdi de çelik üretiminin karbonsuzlaştırılmasında işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çinli Baosteel geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’ın devlete ait petrol devi Saudi Aramco ve Suudi varlık fonu PIF ile birlikte Arabistan’da bir çelik tesisi kuracağı duyurumuştu. Baosteel kurulacak joint venture’ın yüzde 50 ortağı olacak, Suudi ortaklar da yüzde 25’er hissenin sahibi olacak. Baosteel’in Çin dışında inşa edeceği ilk ‘yeşil çelik” yatırımı olacak bu tesisin “dünyanın en rekabetçi düşük karbon emisyonlu çelik levha tesisi” olması planlanıyor. Demir-çelik sektörü küresel emisyonların yüzde 8’inden, sanayi emisyonlarının yaklaşık yüzde 30’undan sorumlu.

Kurulacak tesisin ise şirketlerden yapılan açıklamalara göre yılda 2,5 milyon ton doğrudan indirgenmiş demir ve 1,5 milyon ton çelik levha üretmesi bekleniyor. Ayrıca tesis karbondiyoksit emisyonlarını yüzde 60’a kadar azaltmayı amaçlayan bir doğrudan indirgenmiş demir - elektrik ark ocağı (DRI-EAF) ile donatılacak. Baosteel tesisin 2026 sonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini duyurdu. DRI-EAF hidrojene de adapte edilebiliyor ve bu çelik üretiminin karbon emisyonlarını daha da azaltabilen bir yöntem.

Kazan-kazan bir anlaşma

Biri enerji biri çelikde dünya devi olan iki ülkenin bu alandaki işbirliğinin küresel çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasında çok önemli bir rol oynayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Enerji danışmanlığı yapan Wood Mackenzie’den çelik ve ham madde pazarları analisti Mihir Vora Quarz’a yaptığı açıklamada “Joint Venture Suudi Arabistan’ın sürdürülebilir çelik üretimini artırma hedeflerini destekleyecek, nihai çelik ürünlerinde ithalata bağımlılığı azaltacak ve Çin’in yurtiçi çelik talebinin azaldığı bir dönemde uluslararası gelirlerini artıracak. Ayrıca çelik devinin karbonsuzlaşma hedeflerini destekleyecek” diyor.

“Bu joint venture Suudi Arabistan’ın sürdürülebilir çelik üretimi hedeflerine destek olacak, istihdam yaratacak ve nihai çelik ithalatına olan bağımlılığı azaltarak arz güvenliğine odaklanacak”.

Çelikte ithalatını %50 azaltma hedefi var

Suudi Arabistan bu dev yatırımla çelik ithalatına bağımlılığını azaltmak istiyor. Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender el-Harif Eylül 2022’de yaptığı açıklamada Kraliyetin 9,32 milyar dolar değerinde üç ayrı çelik üretimi projesini hayata geçirmek istediğini duyurmuştu. Bu üç tesiste toplam kapasitenin ise yılda yaklaşık 6,2 milyon ton olacağını söylemişti. Tesislerden birinin gemi inşa ve petrol sektörüne yönelik entegre üretim yapacağı, birinin otomotiv, gıda ambalajı, beyaz eşya ve su aktarım borusu sektörüne odaklanacağı, üçüncü tesisin ise OCTG (Petrol Alanı Boru Ürünleri) üreteceği belirtilmişti. Bakan el-Harif çelik sektörünün finansal ve operasyonel anlamda sürdürülebilir olması için ithalatı yüzde 50 oranında azaltmayı ve demir cevheri gibi kritik tedarik zincirlerinin de arz güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

2030’da çelikte net ihracatçı olma hedefi var

Suudi Arabistan Birleşmiş Milletlerin uluslararası ticaret veri tabanı COMTRADE verilerine göre 2021 yılında 5,47 milyar dolar değerinde demir-çelik ürünü ithal etti. Bunun yaklaşık 1 milyar doları Çin’den yapılan demir-çelik ithalatı. Ancak Vizyon 2030 kapsamındaki planlardan biri de ulusal çelik sektörünü yeniden yapılandırarak 2030 itibariyle çelikte net ihracatçı konuma gelmek. 9,32 milyar dolarlık üç büyük çelik üretimi projesi de Vizyon 2030 kapsamında açıklanan yatırımlar. Suudi Arabistan’ın Türkiye’den gerçekleştirdiği demir-çelik ithalatı büyük bir kısmı demir ürünleri olmak üzere toplamda yaklaşık 25 milyon dolar civarında.