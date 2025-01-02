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Suudi Arabistan ve Suriye arasında kritik görüşme

Suudi Arabitan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'deki Geçici Hükümetin yetkilileriyle Riyad'da bir araya geldi. Ferhan görüşmede Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğini destekleme konusundaki duruşlarını yineledi.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan ve Suriye arasında kritik görüşme
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab'tan oluşan heyet ile bir araya geldi.

Suriye'deki mevcut durum ve sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede Bin Ferhan, Suriye'nin güven ve istikrarını sağlayacak adımları destekleyen duruşlarını teyit etti.

Bin Ferhan, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumadan yana olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca Suriye'de güvenlik, istikrar ve refah dolu bir geleceğe ulaşma olanaklarının yanı sıra Suriye'deki devlet kurumlarının korunması ve ülkeyi Arap-İslam dünyasındaki statüsüne geri getirme konuları konuşuldu.

Suriye'deki Geçici Hükümetin yetkilileri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine dün Riyad'a gitmişti.

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