Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile ABD Başkanı Trump, bölgedeki gerilimi görüştü

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Selman ile Trump arasındaki görüşme, ABD İran'a kapsamlı bir saldırıya hazırlanırken Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıları durdurduğunu açıklamasının ardından kamuoyuna duyuruldu.

Görüşmede, "bölgede gerilimi azaltmak için diyaloğa öncelik verilmesi" konusu değerlendirildi.

Bin Selman, görüşmede "bölgenin güvenlik ve istikrarını koruyacak diplomatik çözümlere zemin hazırlayan bir sükunetin sağlanması için tüm çabaların gösterilmesinin önemini" vurguladı.

İki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi yolları da değerlendirildi.

Axios'un daha önce yayımladığı haberde, Bin Selman'ın, Trump ile görüşmesinde İran'a yönelik yeni ve geniş çaplı saldırı planları konusunda endişelerini dile getirdiği iddia edilmişti.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Bin Selman'ın, Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiği ileri sürülmüştü.