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Suudi Arabistan'da 20 yıldır komada olan "Uyuyan Prens" hayatını kaybetti

20 yıldır komada olan Suudi Arabistanlı Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan'da 20 yıldır komada olan "Uyuyan Prens" hayatını kaybetti
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2005 yılında geçirdiği kaza nedeniyle komada olan Suudi Prens Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud öldü.

20 yıldır komadaydı

Suudi Arabistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu 20 yıldır komada olan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud'un vefat ettiği belirtildi.

Uyuyan prens olarak adlandırılıyordu

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de "uyuyan prens" olarak adlandırılan Prens Velid hayatını kaybetti.

1990 doğumlu olan Prens, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirmiş ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girmişti.

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