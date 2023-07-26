Suudi Arabistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu 2 pilot öldü
Suudi Arabistan'da eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki'nin konuyla ilgili açıklamasını yayınladı.
Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının ülkenin güney batısındaki Hamis Muşayt şehrinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ndeki eğitim alanında düştüğünü belirten Maliki, kazada uçaktaki iki askeri pilotun yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Maliki, ayrıca kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma heyetinin görevlendirildiği bilgisini verdi.