  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Reuters'ın haberine göre, Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait helikopter Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde düştü. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Suudi devlet haber ajansının bildirdiğine göre, Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura'da düştü. Kaza sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterin neden düştüğü henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.Yetkililerden kazanın nasıl meydana geldiğine dair ayrıntılı açıklama bekleniyor.

NATO Zirvesi için Başkentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldıNATO Zirvesi için Başkentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldıGündem

 

Ordu ve Giresun’da denize girişler yasaklandıOrdu ve Giresun’da denize girişler yasaklandıGündem

 

 