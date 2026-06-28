Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Reuters'ın haberine göre, Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait helikopter Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde düştü. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
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Suudi devlet haber ajansının bildirdiğine göre, Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura'da düştü. Kaza sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Helikopterin neden düştüğü henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.Yetkililerden kazanın nasıl meydana geldiğine dair ayrıntılı açıklama bekleniyor.