Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna toplantısı
Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantı Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.
AA
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Suudi Arabistan'ın, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarını görüşmek üzere bugün gerçekleştirilecek toplantıya ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, bugün Cidde'de Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantı düzenleneceği kaydedildi.
Toplantıya bazı ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleriyle ilgili detaya yer verilmedi.