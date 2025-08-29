  1. Ekonomim
Suudi Arabistan'da sel: Sokaklar sular altında kaldı, araçlar selde sürüklendi (Video)

Suudi Arabistan'ın 10 bölgesinde çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde sokaklar sular altında kalırken, birçok araç sel sularına kapıldı.

Suudi Arabistan'ın Necran, Cizan, Asir, El Baha, Mekke ve Medine dahil olmak üzere 10 bölgesinde çarşamba gününden bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor. Asir'de yağışlar, ani sel baskınlarına yol açtı. Bölgede sokaklar sular altında kalırken, birçok araç sel sularına kapıldı.

Yağışların sele, doluya ve kuvvetli rüzgarlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, toz ve kum fırtınalarının da bazı bölgelerde görüş mesafesini azaltabileceği ifade edildi.

