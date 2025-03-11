Suudi Arabistan’daki ABD-Ukrayna görüşmesi başladı

Cidde’deki görüşmelerde, Ukrayna ve ABD heyetleri, Moskova ile Kiev arasında bir ateşkes planı üzerinde çalışacak. Görüşme öncesi açıklama yapan Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu görüşmeden "umutlu" olduğunu belirterek, "Bu adım tek başına yeterli değil ama çatışmayı sona erdirmek için önemli bir başlangıç" dedi.

Maden anlaşmasının konuşulması bekleniyor

Ukrayna heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Andrey Yermak başkanlık ediyor. ABD tarafında Rubio'nun yanı sıra Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff var. Görüşmenin ilk ana gündemi olarak yer almasa da maden anlaşmasının da konuşulması bekleniyor.