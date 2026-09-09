Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme yemini: Enerji tesisleri vuruldu, 73 yaralı var

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran şehirleri, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından füzeler ve onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Suudi liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sivil ve ekonomik alanları hedef alan saldırılarda yaralanan 73 kişi arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu duyurdu.

Petrol tesislerinde operasyonlar geçici olarak durdu

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ve ordusundan yapılan açıklamalarda, hedef alınan bazı petrol ve enerji tesislerinde çıkan yangınlar nedeniyle operasyonların geçici olarak durdurulduğu ve tesislerde de yaralananlar olduğu belirtildi. Yaşanan bu "tehlikeli tırmanış" üzerine Suudi öncülüğündeki koalisyon, saldırılara mutlaka karşılık verileceğini ilan etti.

Husilerden cezaevi saldırısı sonrası misilleme savunması

Saldırıları üstlenen İran destekli Şii grup Husiler ise bu hamlenin, Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeybatısında kendi kontrollerindeki bölgelere düzenlediği onlarca saldırıya yanıt olduğunu iddia etti. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'ı, pazartesi günü al-Hazm kentindeki bir cezaevini vurarak en az 11 kişiyi öldürmekle ve 20 tutukluyu enkaz altında bırakmakla suçladı.